Nach den Weihnachtsfeiertagen

Jennifer Lopez und Kevin Costner treffen sich im Luxus-Skiort Aspen

In diesem Jahr feierte Jennifer Lopez ihr erstes Weihnachtsfest nach der Trennung von ihrem Ehemann Ben Affleck – und zwar in dem Promi–Hotspot Aspen. Neben der Sängerin weilte auch der Schauspieler Kevin Costner während der Feiertage in dem Skigebiet. Die beiden wurden sogar gemeinsam gesichtet.