Jennifer Lopez will nicht mehr Affleck heissen

Jennifer Lopez (55) will mit der Scheidung von Ben Affleck (52) auch seinen Nachnamen loswerden. Das sollen Gerichtsdokumente zeigen, die dem Klatschportal der «New York Post, »Page Six", vorliegen. Obwohl sich die Sängerin und Schauspielerin in der Öffentlichkeit weiter Jennifer Lopez nennt, heisst sie seit der Hochzeit im Jahr 2022 eigentlich Jennifer Lynn Affleck. J.Lo hatte laut Medienberichten am 20. August 2024 die Scheidung vom Hollywoodstar eingereicht.