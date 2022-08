Jennifer Lopez zeigt erste «träumerische» Hochzeitslooks

Jennifer Lopez (53) lässt ihre Fans an ihrer Traumhochzeit mit Ben Affleck (50) teilhaben. «Erster Blick auf meine Hochzeitslooks», schrieb die Sängerin und Schauspielerin am 23. August bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das Lopez hinter einem Schleier zeigt und einen Eindruck von ihrem zauberhaften Make-up vermittelt. Dazu kündigte sie an, dass die Fans über den «On The JLo»-Newsletter bald weitere Einblicke erhalten sollen.