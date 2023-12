Jennifer Lopez zieht im Underboob-Look alle Blicke auf sich

Und erneut waren die beiden das Gesprächsthema des Abends: Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben am Dienstag bei der alljährlichen «Women in Hollywood»–Gala des «Elle»–Magazins in Los Angeles einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Grund dafür waren nicht nur ihre Küsse, die sie auf dem roten Teppich leidenschaftlich ausgetauscht haben. Auch das freizügige Outfit der Sängerin sorgte für Staunen.