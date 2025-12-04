Jennifer Lopez: Züchtiger Look mit sexy Note

Weniger züchtig zeigt sich Jennifer Lopez oftmals auf der Bühne, woran sie ihre Fans jüngst bei Instagram erinnerte. In einem Clip, der bereits rund 33 Millionen Mal aufgerufen wurde und auf ihre Vegas–Shows aufmerksam machen sollte, zeigt sie einen Ausschnitt aus einem ihrer Konzerte. In der Aufnahme ist sie auf der Bühne in einem knappen Flammen–Bikini zu sehen. Passend dazu reagierten viele Fans mit zahlreichen Feuer–Emojis und zeigten sich von Lopez' trainiertem Körper beeindruckt.