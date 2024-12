Jennifer Lynn gewinnt «The Voice of Germany»: Coach Samu Haber jubelt

Coach Samu Haber: «Du hast das alles mehr als verdient»

Erstmals standen am Freitagabend insegsamt sechs Sängerinnen und Sänger im Finale von «The Voice of Germany». Dreimal traten sie gegeneinander an, teilweise mit tatkräftiger Unterstützung von Superstars wie Ray Dalton (34), Calum Scott (36) und Star–Geiger David Garrett (44). Jennifer Lynn begleitete sich bei ihrer eigenen Single selbst am Klavier und beeindruckte damit Coaches und Zuschauer gleichermassen.