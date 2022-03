Jenny Elvers über Liebe zu Marc Terenzi: «Ich bin glücklich»

Die erstaunten Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Beziehung könne sie auch verstehen, räumt Elvers sein. «Du hast einen Ruf wie ein Donnerhall, meiner ist ein bisschen besser, und das in Kombination ist schon viel...», sagt sie zu Terenzi gewandt. Jedoch habe sie keine Lust, sich zu rechtfertigen. «Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ich leb' im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in zwei bis drei Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an.»