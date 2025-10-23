Jenny Elvers und Evelyn Burdecki: Traumroben beim «Blauen Panther»

Jenny Elvers in Schwarz–Gold

Jenny Elvers zog in einer atemberaubenden Kreation von Jasmin Erbas alle Blicke auf sich. Das schwarze Samtkleid mit der ausladenden Schleppe bestach durch goldene Blumenstickereien am Saum und an der Taille. Der absolute Hingucker war jedoch das aussergewöhnliche Oberteil: völlig rückenfrei und frei an den Hüften, vorne aber hochgeschlossen und nur auf Höhe des Bauchnabels am Rock befestigt. Die Schauspielerin kombinierte ihre Traumrobe mit einer goldenen Handtasche und trug ihre langen blonden Haare in wallenden Locken über die Schultern.