Jens Büchner, Emre und Co: Schicksale der «Goodbye Deutschland»-Stars

Am 17. November 2018 starb Jens Büchner in einem Krankenhaus an Lungenkrebs. Er wurde nur 49 Jahre alt. Seine Krankheit hatte er zuvor länger geheim gehalten. Seine Frau erfuhr erst kurz vor seinem Tod von seiner Erkrankung. Von der Kamera liess sich Jens Büchner bis fast zuletzt begleiten. Er wollte sich sogar im Krankenhaus filmen lassen, was «Goodbye Deutschland» aber ablehnte.