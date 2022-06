Jens Büchners Ex-Partnerin Jennifer Matthias hat sich verlobt

Auswanderung mit Jens Büchner

Jennifer Matthias war mit Jens Büchner (1969-2018) fünf Jahre lang liiert. 2010 wanderten sie zusammen mit ihrem damals acht Monate alten Sohn Leon nach Mallorca aus. Als der Kleine vier Jahre alt war, trennte sich das verlobte Paar, zur geplanten Hochzeit kam es nicht mehr. Vier Jahre später musste der achtjährige Leon den Tod seines Vaters verkraften. Der Kultauswanderer starb am 17. November 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs.