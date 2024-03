Jens Lehman steht im Herbst wieder vor Gericht

In dem Prozess ging es unter anderem um einen Nachbarschaftsstreit, der bizarre Ausmasse angenommen hatte. So soll Lehmann die Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge angesägt haben. Kurz zuvor war auch die Stromversorgung der Überwachungskamera gekappt worden – diese lief allerdings im Batteriebetrieb weiter und zeichnete Lehmann auf.