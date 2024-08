Jeremy Jackson: Neue «Baywatch»-Doku enthüllt schmutzigen Skandal

In der neuen Miniserie gibt er zu, dass er sich nach langen Drehtagen in die Trailer seiner weiblichen Co–Stars «geschlichen» und an ihren getragenen Badeanzügen gerochen hat, wie «Page Six» berichtet. «Die Pubertät bei ‹Baywatch› durchzumachen, war schmerzhaft», berichtet er in der Doku. «Ich war zu jung, um mit den Mädels zu schlafen, aber alt genug, um es zu wollen.» Er fährt unverblümt fort: «Gewöhnlich schlich ich mich also in die Umkleiden der Frauen, nachdem sie mit ihrem Drehtag fertig waren, und schnappte mir ihre schmutzigen Badeanzüge.» Vor allem Schauspielerin Nicole Eggert war dabei sein Objekt der Begierde.