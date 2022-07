Jeremy Loops (38) ist nicht nur Singer-Songwriter, sondern auch Umweltaktivist. Bei seinen Touren arbeitet er etwa hart daran, seine Kohlenstoffemissionen auszugleichen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt er einige Tipps, wie man sein eigenes Leben nachhaltiger gestalten kann. Ausserdem spricht er über seine Zusammenarbeit mit Ed Sheeran (31), mit dem er den Song «Better Together» geschrieben hat. «Er ist einfach so ein cooler, einladender, freundlicher und rücksichtsvoller Mensch», schwärmt Loops über den Superstar. Der Song findet sich auf dem Album «Heard You Got Love», das der Südafrikaner am Freitag (8. Juli) veröffentlicht hat.