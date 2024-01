Jeremy Renner hätte vielen mit seinem Unfall fast «das Leben versaut»

Dreharbeiten und Pizza

Weiter bestätigt Renner, dass er in rund einer Woche endlich wieder drehen wird – für die dritte Staffel von «Mayor of Kingstown». Kürzlich ging es für ihn aber zunächst nach Reno in den US–Bundesstaat Nevada. Nach dem Unfall war er dort im Krankenhaus operiert und behandelt worden. Wie er auf Instagram mitteilt, fuhr er mit «Freude, Segenswünschen und Pizza» zurück in die Klinik, um dort nicht nur kranken Kindern und dem medizinischen Personal Hallo zu sagen, sondern sich auch noch einmal zu bedanken. Er stehe für immer in der Schuld der Helferinnen und Helfer.