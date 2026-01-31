Jerry Hall und Elizabeth Jagger im Seiden-Partnerlook in Berlin

Elizabeth ist eines von vier Kindern, die Jerry Hall mit Rolling–Stones–Frontmann Mick Jagger (82) hat. Die beiden lernten sich 1976 kennen – zu einem Zeitpunkt, als Hall noch mit Musiker Bryan Ferry verlobt war und Jagger noch mit seiner damaligen Frau Bianca verheiratet. In ihrer Autobiografie «Jerry Hall: My Life in Pictures» erinnerte sich Hall daran, dass Ferry «geschmeichelt von Micks Aufmerksamkeit» gewesen sei, aber auch bemerkt habe, dass Mick «vernarrt» in sie war.