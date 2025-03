Jerry Hall und Tochter Georgia May Jagger: Stylisches Duo in Paris

Ihre Mutter Jerry Hall liess sich offenbar von ihrer Tochter inspirieren. Das Model wählte ebenfalls ein Spitzenoberteil und eine Lederjacke, allerdings beides in Schwarz gehalten. Dazu kombinierte sie Hose, Riemchenpumps, Handtasche mit goldenem Kettenhenkel und Sonnenbrille in Schwarz. Goldschmuck und ein roter Lippenstift rundeten den Look ab. Ihre langen blonden Haare präsentierte Hall ebenso wie ihre Tochter offen und in leichten Wellen.