Jerry Lewis: Der grösste Comedy-Star der Welt

Wenn die Slapsticks eines Charlie Chaplins (1889–1977) etwas Genialisches und fast immer auch eine anrührende Tragikomik hatten, so bot Jerry Lewis mit seinen Grimassen, seiner quäkenden Stimme und seinem blanken Irrsinn infantile Albernheiten, über die sich die Welt schier totlachen wollte. Dazu sagte bereits 1965 ein völlig ernster Lewis: «Ich mache meine Filme immer für ein Publikum von Kindern. Die Eltern schauen sich das dann oft erst nur widerwillig mit ihren Kindern an, aber im Verlauf des Films kriege ich sie auch. Wir sind doch alle Kinder und wollen über die einfachen Dinge lachen.»