Jerry Seinfeld feiert Weihnachten mit alten Kollegen

Jerry Seinfeld (71) hat die Feiertage mit prominenten Kollegen verbracht. Am Samstag teilte der Komiker auf Instagram zwei Fotos, auf denen er gemeinsam mit Julia Louis–Dreyfus (64) und Larry David (78) zu sehen ist. In der Bildunterschrift schrieb Seinfeld: «Die Kreaturen regten sich ... Heiligabend 2025» – ein augenzwinkernder Verweis auf die bekannte Zeile aus dem Weihnachtsgedicht «Twas the Night Before Christmas» («Als der Nikolaus kam»).
Seinfeld und Larry David sind die Schöpfer der erfolgreichen Sitcom «Seinfeld». Die mehrfach preisgekrönte Serie, die das Leben von Seinfelds fiktivem Alter Ego und seinem Freundeskreis in New York City zeigt, lief von 1989 bis 1998 auf dem US–Sender NBC. Julia Louis–Dreyfus spielte darin die weibliche Hauptrolle der Elaine Benes.
Keine Reunion der «Seinfeld»–Stars
Im Jahr 2021 wies Seinfeld Spekulationen über eine mögliche Reunion der kompletten «Seinfeld»–Besetzung zurück. In einem Interview erklärte er: «Da ist absolut nichts dran. Ich bin ein sehr nostalgischer Mensch. Ich liebe es, in mein Elternhaus auf Long Island zu fahren, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich möchte im Leben vorankommen. Ich glaube daran, voranzukommen. Ich weiss nicht, was wir tun könnten, das gut wäre», sagte Seinfeld damals.