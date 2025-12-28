Jerry Seinfeld feiert Weihnachten mit alten Kollegen

Keine Reunion der «Seinfeld»–Stars

Im Jahr 2021 wies Seinfeld Spekulationen über eine mögliche Reunion der kompletten «Seinfeld»–Besetzung zurück. In einem Interview erklärte er: «Da ist absolut nichts dran. Ich bin ein sehr nostalgischer Mensch. Ich liebe es, in mein Elternhaus auf Long Island zu fahren, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich möchte im Leben vorankommen. Ich glaube daran, voranzukommen. Ich weiss nicht, was wir tun könnten, das gut wäre», sagte Seinfeld damals.