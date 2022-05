Jess Schöne kommt für Felicia Lu in die deutsche ESC-Jury

Kurz nach Bekanntgabe der deutschen Jury beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin gibt es bereits eine Änderung: Die Sängerin und YouTuberin Felicia Lu (26) wird nicht an der deutschen Punktevergabe teilnehmen. Eine Nachrückerin ist bereits gefunden, wie der NDR am Dienstag mitteilt: TV-Moderatorin Jessica «Jess» Schöne (33) wird im zweiten ESC-Halbfinale und im Finale am Samstagabend (14. Mai) gemeinsam mit Michelle (50), Max Giesinger (33) und Co. die Hälfte der deutschen Punkte vergeben.