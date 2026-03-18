Jesse Metcalfe wurde bei «Desperate Housewives» gefeuert

Dem US–Magazin «People» hatte Metcalfe bereits im vergangenen August beschrieben, wie er seinen Einstieg in die Serie erlebt hat: «Ich bin einfach mit der Welle mitgeschwommen, diese Serie hat mich wirklich bekannt gemacht. Alles kam auf einmal auf mich zu und ich habe es einfach genossen.» Die Serie, die zwischen 2004 und 2012 acht Staffeln lang lief, zählte neben Longoria auch Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross und Nicollette Sheridan zu ihrem Ensemble.