Jessica Alba macht Scheidung von Cash Warren offiziell

«Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation, sowohl als Individuum als auch in der Partnerschaft mit Cash», schrieb sie dort. Und fügte hinzu: «Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen.»