Jessica Biel ist im Gespräch für neuen Live-Action-Film

Während es beruflich für Biel in den vergangenen Monaten gewohnt gut lief, hing bei Familie Biel–Timberlake der Haussegen schief. Britney Spears (42), die Ex–Freundin ihres Ehemanns Justin Timberlake (43), warf dem Sänger in ihren Memoiren «The Woman in Me» Untreue vor und behauptete, dass er sie zu einer Abtreibung gezwungen hatte. Wenige Monate später, im Juni dieses Jahres, wurde Timberlake wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen. Der Sänger erhielt daraufhin eine Geldstrafe von umgerechnet 448 Euro und wurde zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zusätzlich durfte er 90 Tage lang kein Auto im Bundesstaat New York fahren.