Jessica Biel und Justin Timberlake arbeiten ständig an ihrer Ehe

In den kommenden Wochen spielt Timberlake im Rahmen seiner Tournee in zahlreichen Städten in den ganzen USA. Schon im Juni kommt er dann nach Europa und wird unter anderem auch mehrere Konzerte in Deutschland geben. Laut seiner Website tritt der Sänger am 30. und 31. Juli in Berlin auf, am 21. und 22. August in München, am 25. und 26. August in Köln sowie am 4. September in Hamburg.