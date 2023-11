Jessica Chastain bringt Hollywood-Flair nach Marrakesch

Jessica Chastain (46) und Tilda Swinton (63) haben am Samstag (25. November), am zweiten Tag des 20. «Marrakech International Film Festival» in Marokko, für Hollywood–Glamour gesorgt. Chastain begeisterte in einem figurbetonten schwarzen Kleid, das in einer Schleppe auslief. Das tiefausgeschnittene Outfit hatte zudem auffällige rosa Satindetails auf Brusthöhe. Ihre Haare liess die Oscarpreisträgerin offen aus dem Mittelscheitel über ihre Schultern fallen.