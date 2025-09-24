Jessica Chastain fordert Ausstrahlung von «The Savant»

«In den letzten fünf Jahren, seit wir die Serie produzieren, haben wir eine bedauerliche Menge an Gewalt in den Vereinigten Staaten erlebt», zählt Chastain unter anderem den Entführungsversuch der Gouverneurin von Michigan, den Angriff auf das US–Kapitol, die Attentate auf Präsident Donald Trump, die politischen Morde an demokratischen Abgeordneten in Minnesota oder die Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk auf sowie über 300 Schiessereien an Schulen im ganzen Land. «Diese Vorfälle umfassen zwar bei weitem nicht die gesamte Bandbreite der Gewalt, die in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, aber sie veranschaulichen eine breitere Denkweise, die das gesamte politische Spektrum durchzieht und der man sich stellen muss.»