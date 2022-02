Jessica Haller: So hat sie 30 Kilo nach der Geburt abgenommen

Zudem sei sie viel mit ihrer Tochter spazieren gegangen. «Ich habe schon sehr auf meine Ernährung achten müssen. Meine Gene sind nicht die besten», erklärt Haller weiter. Zudem habe sie eine Schilddrüsenunterfunktion, weshalb die Abnahme in den neun Monaten «gar nicht so easy war». Nun wiege sie wieder so viel wie vor der Schwangerschaft, was sie nicht «einfach so, sondern mit ganz viel Durchhaltevermögen» geschafft habe. Kürzlich habe sie wieder mit dem Intervallfasten und gesundem Vorkochen begonnen. Auf Alkohol und Süssigkeiten verzichte sie ganz.