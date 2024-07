Jessica Kroos an ihren Toni: «Lass dich nicht einfach so still gehen»

Toni Kroos und seine Ehefrau widmeten ihr Leben dem Fussball

«Nach deinem Abschied in Madrid war ich emotional nicht in der Lage irgendetwas zu deinem Abschied zu sagen. Heute bin ich erst recht nicht in der Lage, aber ich lass dich nicht einfach so still gehen», schreibt Kroos' Ehefrau. Lange habe das Paar diskutiert, wann der richtige Moment sei, um «mit unserem Lebensmittelpunkt» aufzuhören. Er habe den für ihn richtigen Moment gefunden, so wie er «eigentlich fast immer die richtigen Entscheidungen im Fussball» treffe. Sie habe noch nie «so eine wundervolle und emotionale Verabschiedung von einem Spieler gesehen wie in Madrid».