Jessica Simpson feiert Meilenstein im Kampf gegen ihre Sucht

Sie liebte sich selbst nicht mehr

Die Mutter von drei Kindern feierte dieses Jubiläum am Donnerstag (2. November) in ihrer Instagram–Story. Darin rief sie einen zwei Jahre alten Beitrag von sich in Erinnerung. 2021 hatte sie ein Foto von sich gepostet, dass im Jahr 2017 entstanden war und eine sichtlich derangierte Frau zeigte. «Vor sechs Jahren», schrieb Simpson nun. Damals entschied sie, dass sich ihr Leben dringend ändern müsse. «Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiedererkennbare Version von mir. Ich wusste in diesem Moment, dass ich mir erlauben würde, mein Licht zurückzugewinnen, den Sieg über meinen inneren Kampf um Selbstachtung zu zeigen und dieser Welt mit durchdringender Klarheit zu trotzen.»