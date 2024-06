Jessy Wellmer: Ihr Bruder starb mit 15 Jahren an Krebs

Jessy Wellmer ist seit Oktober Moderatorin der «Tagesthemen»

Jessy Wellmer trat im Oktober 2023 die Nachfolge der langjährigen «Tagesthemen»–Moderatorin Caren Miosga (55) an, die den Polit–Talk von Anne Will (58) sonntagabends im Ersten übernahm. Wellmer ist bereits seit den 2000er Jahren beim Öffentlich–Rechtlichen Rundfunk tätig. Zunächst arbeitete sie beim rbb, von 2009 bis 2014 führte sie durch die Sportberichterstattung im «ZDF–Morgenmagazin». Von 2014 bis September 2023 moderierte die 44–Jährige die «Sportschau am Sonntag» sowie weitere Sportformate. Im Februar hat sie das Buch «Die neue Entfremdung: Warum Ost– und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können» veröffentlicht.