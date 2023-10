Jessy Wellmer: So kam ihr «Tagesthemen»-Debüt bei den Zuschauern an

In der 35–minütigen Sendung ging es am Montag unter anderem um die Vorstösse der israelischen Armee in Gaza, die von der Hamas entführten Geiseln, die Lage im Gazastreifen und die Ausschreitungen an einem Flughafen im russischen Dagestan. Anschliessend folgte ein Beitrag zum geplanten Migrationsabkommen sowie ein Interview mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 53), die Wellmers zu ihrer ersten Sendung gratulierte.