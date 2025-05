Jetzt als Hauptdarstellerin: Charlott Reschke kehrt zu «GZSZ» zurück

Ab 27. Mai im TV zu sehen

Ab Folge 8.280, die am Dienstag, 27. Mai ausgestrahlt wird, ist Charlott Reschke nach ihrem Abschied im vergangenen Jahr wieder bei «GZSZ» zu sehen. In der Zwischenzeit hat sie ihr Abitur bestanden, ist durch Europa gereist und hat drei Monate lang die Schauspielschule Lee Strasberg in New York besucht. Die Zeit in der US–amerikanischen Metropole habe ihren schauspielerischen Horizont sehr erweitert. «Persönlich hat mich der kulturelle Austausch mit Menschen aus aller Welt inspiriert. An der Schule und auch darüber hinaus habe ich viele unterschiedliche Kulturen und Perspektiven kennenlernen dürfen.»