Jetzt also doch: Rita Ora kommt nach Hamburg

Schon in der ersten Mitteilung aus dem vergangenen Jahr zeigte sich Rita Ora von dem Konzert an der Elbe begeistert: «Ich habe tolle Erinnerungen an meine Besuche in Hamburg. Deswegen wird das eine grossartige Geschichte. Ich kann es kaum erwarten, den Gästen zu zeigen, was wir geplant haben. Der Abend wird unvergesslich, da bin ich mir sicher.»