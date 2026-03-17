«Jetzt gehört es uns»: Ralph Siegel eröffnet Restaurant in Spanien

Eröffnungsparty steigt Ende März

«Wir haben in Spanien vor drei Jahren ein Haus gekauft», berichtet er. Direkt vor der Haustüre in der Provinz Tarragona gibt es ein Restaurant. Siegel erzählt: «Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht.» Rund ein Jahr lang habe man über den Kaufpreis verhandelt. «Jetzt gehört es uns», erläutert Siegel.