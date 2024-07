Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller beendet seine DFB-Karriere

Eine Ära geht zu Ende: Thomas Müller (34) hat seine Karriere in der deutschen Fussball–Nationalmannschaft offiziell beendet. Das teilte der Weltmeister von 2014 am Montagmorgen (15. Juli) in einem emotionalen Video mit. «Nach über 14 Jahren und 131 Länderspielen habe ich mich dazu entschlossen, meine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft zu beenden», heisst es in der Beschreibung des knapp zweiminütigen YouTube–Videos. «Mit diesem Video möchte ich mich bei allen Fans und Weggefährten, die mich beim DFB–Team unterstützt haben, ganz herzlich bedanken.»