Jetzt mit allen Söhnen: Boris Becker schickt familiäre Urlaubsgrüsse

Das fast perfekte Patchwork–Glück

Noah und Elias stammen aus Boris Beckers Ehe mit Barbara Becker (57), Amadeus hat er gemeinsam mit seiner Ex Sharlely Becker (48). Nicht mit dabei im Portugal–Urlaub ist seine Tochter Anna Ermakova. Die 24–Jährige treibt derzeit fleissig ihre Gesangskarriere voran und veröffentlichte am 9. August ihr erstes Album. Neben ihres Triumphs bei «Let's Dance» ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere, wie sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verriet: «Die kleine Version von mir sagte, ich will Tänzerin oder Sängerin sein, und die Antwort lautete: Nein, das ist nicht möglich. Es geht darum, zu diesem kleinen Ich zurückzukehren und zu sagen: Weisst du was? Ich werde es versuchen.»