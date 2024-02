Jetzt mit Männern: Das waren die grössten Veränderungen bei «GNTM»

Teams und «Shoot Outs»

Die erste Staffel startete im Jahr 2006. Im aufgezeichneten Finale wurde Lena Gercke (35) zur Siegerin gekürt. In der vierten Staffel gab es erstmals eine Live–Show zum Finale, in dem Sara Nuru (34) «Germany's next Topmodel» gewann. In Staffel sieben schafften es nicht nur wie bisher gewohnt drei, sondern sogar erstmals vier Kandidatinnen ins Live–Finale. Erstmals vergab Klum zudem in der Staffel von 2012 eine Wildcard, die an eine Kandidatin aus Staffel sechs ging und die in dieser frühzeitig ausscheiden musste.