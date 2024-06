Jetzt stellt sich Taylor Swift schützend vor Lady Gaga

Der Bauch des Anstosses

Auf aktuellen Fotos von der Hochzeit ihrer Schwester Natali Germanotta (32) am vergangenen Wochenende ist die Sängerin neben ihrem Partner Michael Polansky (46) in einem engen schwarzen Kleid zu sehen, unter dem sich in der Körpermitte etwas rundet. Die britische Zeitung «The Sun» veröffentlichte die Fotos und das Gerücht, sie sei schwanger. Auf TikTok dementiert Lady Gaga eine mögliche Schwangerschaft mit einem Zitat aus dem Song «Down Bad» von Taylor Swift: «Nicht schwanger – nur am Boden zerstört, weinend im Gym».