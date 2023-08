«Jewface»-Vorwurf: Jüdische Organisationen verteidigen Bradley Cooper

Mit der Anti-Defamition League (ADL) schlug eine weitere einflussreiche Organisation in die gleiche Kerbe. «Im Laufe der Geschichte wurden Juden in antisemitischen Filmen und in der Propaganda oft als böse Karikaturen mit grossen, hakigen Nasen dargestellt», sagte die Gruppe ebenfalls gegenüber «TMZ». «Dieser Film, der ein Biopic über den legendären Dirigenten Leonard Bernstein ist, ist das nicht», so die ADL.