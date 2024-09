Treffen mit Usher, Anna Wintour und mehr

Jill Biden kommt zur Eröffnung der Fashion Week von Ralph Lauren

Bei der New York Fashion Week in den Hamptons hob eine besondere Gästin das Event auf ein neues Niveau: die First Lady. Jill Biden, in einem eleganten schwarzen Hosenanzug, traf auf prominente Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen.