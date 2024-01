Jim Carrey feiert mit berühmter Männerrunde seinen Geburtstag vor

Jim Carrey (61) hat zwar erst am 17. Januar Geburtstag, gefeiert hat er aber bereits jetzt. Mit dabei waren Hollywood–Grössten wie Adam Sandler (57), Dustin Hoffman (86) und Jimmy Kimmel (56). Die berühmte Männerrunde feierte am Donnerstagabend (4. Januar) in Los Angeles, berichtete die «Daily Mail».