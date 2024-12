Jim Carrey: Schauspieler ist offen für «Die Maske 2»

«Ich bin in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich erstens ein Genie spielen darf. [...] Und, ich habe eine Menge Zeug gekauft und brauche das Geld, um ehrlich zu sein.» Jim Carrey verkörpert wie in den ersten beiden «Sonic»–Filmen wieder Dr. Robotnik, den ewigen Widersacher des Überschalligels. Der verrückte Wissenschaftler hatte, zumindest in der Videospielvorlage, bei einem schief gegangenen Experiment Shadow erschaffen. Nun muss er sich mit Sonic zusammentun, um seine Kreatur zu stoppen. Am 25. Dezember soll «Sonic the Hedgehog 3» in den deutschen Kinos starten.