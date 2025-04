Jim Carrey würdigt seinen «Batman Forever»-Kollegen Val Kilmer

Die Schauspielerin Debi Mazar (60), die ebenfalls in «Batman Forever» mitgewirkt hatte, teilte auf Instagram Erinnerungsfotos und würdigte Kilmer mit persönlichen Worten: «Ich traf Val 1984 in einem heruntergekommenen Van mit fehlender Tür. Wir hatten gerade an Vincent Gallos Hochzeit mit einem Mädchen namens Denise(?) in NYC teilgenommen», schrieb sie. «Jahre später arbeitete ich mit ihm in ‹The Doors› und ‹Batman Forever›. Er war so talentiert und interessant. Ich weiss, dass er über die Jahre mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte und ein Kämpfer war.»