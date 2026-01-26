Jim Curtis verrät: So fing alles mit Jennifer Aniston an

Jim Curtis (50) hat über seine Liebesgeschichte mit Jennifer Aniston (56) gesprochen. Am 26. Januar war der Wellness–Coach und Buchautor zu Gast in der US–Sendung «Today» – und plauderte dort über die Anfänge seiner Romanze mit dem «The Morning Show»–Star.
Moderator Craig Melvin wollte natürlich wissen, wie sich die beiden kennengelernt haben. Die Antwort von Curtis klang fast schon unspektakulär: «Wir wurden einfach von Freunden einander vorgestellt.» Doch dann wurde es romantisch: «Wir fanden heraus, dass wir gemeinsame Bekannte haben, und fingen an zu schreiben. Es dauerte eine Weile. Wir haben lange gechattet und sind uns dabei nähergekommen.»
Seit fast einem Jahr ein Paar
Wie lange die beiden bereits zusammen sind, wollte Curtis zunächst nicht so recht verraten. Dann rang er sich doch zu einer Antwort durch: «Eine lange Zeit. Monate schon, fast ein Jahr.» Als der Moderator scherzhaft bemerkte, er würde Curtis nun nicht weiter über Aniston ausfragen, weil dieser sichtlich rot anlief, musste der 50–Jährige schmunzeln: «Ja, das stimmt wohl.»
Bereits im vergangenen Dezember hatte eine Quelle dem «People»–Magazin über den langsamen Start der beiden berichtet. «Jen hat ihre Freundschaft zu Beginn des Jahres wirklich geschätzt», erklärte der Insider. «Als sich alles in eine romantische Richtung entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie begeistert, dass sie es einfach gewagt hat.» Die Quelle fügte hinzu, dass es sich «wie Schicksal anfühlt» und Aniston Curtis «wirklich liebt». «Er hat so viele gute Dinge in ihr Leben gebracht.»
Die Beziehung war im November 2025 erstmals öffentlich geworden. Damals postete Aniston auf Instagram ein inniges Schwarz–Weiss–Foto, auf dem sie Curtis von hinten umarmt. Dazu schrieb sie liebevoll: «Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster.» Curtis antwortete schlicht mit einem Kuss–Emoji. Schon vorher war er an ihrer Seite bei der Premiere der vierten Staffel von «The Morning Show» auf Apple TV aufgetaucht, was die Gerüchteküche ordentlich anheizte.
Curtis arbeitet seit über zwei Jahrzehnten als Wellness–Coach und Autor. Seine Karriere begann er in den 1990er–Jahren aber an der Wall Street. Eine ernste Diagnose veränderte sein Leben grundlegend: Mit nur 22 Jahren wurden bei ihm Läsionen an der Wirbelsäule entdeckt, die zu Muskelkrämpfen, Lähmungserscheinungen, einem chronischen Hinken und starken Kopfschmerzen führten. Er wollte deshalb weniger Stress haben und schonender zu seinem Körper sein, weshalb er seine neue Karriere startete. Im September erscheint sein neues Buch «The Book of Possibility».