Jim Parsons wird in Comedy-Musical «Titanique» zur Mutter von Rose

Originale Besetzung kehrt zurück

Neben Parsons sind weitere prominente Namen im Ensemble zu finden. Die Grammy–nominierte Sängerin Deborah Cox übernimmt die Rolle der Molly Brown, die im Film von Kathy Bates gespielt wurde. Co–Schöpfer Constantine Rousouli und Frankie Grande, der Bruder von Popstar Ariana Grande, spielen erneut Jack Dawson und Victor Garber – Rollen, die sie bereits während des dreijährigen Off–Broadway–Laufs verkörperten. Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden.