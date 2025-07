Jimi Blue Ochsenknecht aus Haft entlassen: So reagiert Yeliz Koc

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Mitteilung bestätigte. Ex–Partnerin Yeliz Koc (31) hat sich nun zu der Entlassung des 33–Jährigen via Social Media geäussert.