Jimi Blue Ochsenknecht bleibt weiterhin in Haft

Seit Mittwochabend sitzt Jimi Blue Ochsenknecht (33) bereits in Untersuchungshaft in einer Hamburger Haftanstalt. Auf eine kurzfristige Entlassung kann der Schauspieler aktuell nicht hoffen. Das bestätigte die Oberstaatsanwältin Mia Sperling–Karstens der Nachrichtenagentur spot on news am Freitagnachmittag auf Nachfrage: «Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir angesichts der erlassenen und ihm gestern verkündeten Festhalteanordnung im Prinzip für ausgeschlossen.»