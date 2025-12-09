Jimi Blue Ochsenknecht: Das war sein turbulentes Reality-TV-Jahr

«Promi Big Brother»

Anfang Oktober wagte sich Jimi Blue Ochsenknecht zuvor noch in den TV–Container. «Ich weiss, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‹Promi Big Brother› für mich kein Problem», erklärte der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einem Statement vor seinem Einzug. Im «Promi Big Brother»–Haus wolle er nun «zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag – verzichten wäre also mal angebracht». Für den «PBB»–Kandidaten wurde der TV–Knast zum Erfolg, er gewann gegen Harald Glööckler (60) im Finale und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. An dem Abend sorgten Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seine Ex Yeliz, die 2023 die Show gewinnen konnte, für versöhnliche Bilder und nahmen den Gewinner im Studio herzlich in Empfang.