Jimi Blue Ochsenknecht: Entscheidung über Auslieferung steht bevor

Nach seiner Einreise nach Deutschland wurde der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) in der vergangenen Woche am Hamburger Flughafen festgenommen. Der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) soll eine Hotelrechnung in Österreich in Höhe von rund 14.000 Euro nicht beglichen haben. Ob er deswegen an das Nachbarland ausgeliefert wird – obwohl die offene Summe inzwischen von seiner Ex–Partnerin Yeliz Koc (31) bezahlt worden sein soll – wird in Kürze entschieden.