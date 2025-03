Jimi Blue Ochsenknecht: Ex Laura ist nicht schuld am Familiestreit

«Sie hat mich unterstützt»

«In der Beziehung mit Laura habe ich mich sehr zurückgezogen. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Familie, kaum Kontakt zu meinen Freunden. Von aussen mag das so gewirkt haben, als sei sie schuld daran – so war es aber nicht», macht Jimi Blue Ochsenknecht in dem Gespräch deutlich. Stattdessen habe Geissler ihn «in einer für mich sehr schwierigen Zeit unterstützt, einen neuen Weg einzuschlagen. Den wäre ich auch ohne sie gegangen, vielleicht nur nicht so schnell und so konsequent.»