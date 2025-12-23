Jimi Blue Ochsenknecht: Feiertage mit Ex Yeliz Koc und Tochter Snow

Zwischen Prozess und Reality–TV

Hinter Ochsenknecht liegt ein turbulentes Jahr: Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise von Dubai am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Österreich in Höhe von knapp 14.000 Euro. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt. Zudem nahm er 2025 an einigen TV–Formaten teil: Von «Villa der Versuchung», «Are You The One? – Realitystars in Love», «Diese Ochsenknechts» bis hin zur eigenen Doku–Soap mit seiner Ex «Yeliz & Jimi – We Are Family?!». Den Höhepunkt bildete im Oktober die Sat.1–Show «Promi Big Brother», die er als Sieger verliess.